Влюбилась и уехала: Как жительница Германии отправилась в Ростов и вышла замуж, а после развода занялась аферами

Немке огласили приговор в донской столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в Кировском районе, огласили приговор 38-летней маме двоих детей, провернувшей в сети мошенническую схему. Как выяснилось, женщина переехала в донскую столицу из другой страны, чтобы выйти замуж. А когда семейная жизни не заладилась, придумала аферу. Источник «КП-Ростов-на-Дону» рассказал подробности истории.

ПОЕХАЛА В РОСТОВ ЗА МУЖЕМ

По словам собеседника, Дамира (имя изменено – прим. ред.) родилась в Германии, в городе Потсдам. Но несколько лет назад она вышла замуж за ростовчанина и переехал к нему в донскую столицу.

Судя по всему, поначалу семейная жизнь шла хорошо, у пары родились двое маленьких детей. После чего отношения испортились. Пара не выдержали бытовых трудностей, и супруги разошлись.

Женщина вернула свою девичью фамилию, устроилась на работу в один из ростовских магазинов. Но денег на жизнь не хватало.

ПРИДУМАЛА ПРОСТУЮ СХЕМУ

Как позже пожаловалась Дамира оперативникам, чтобы прокормить детей, она постоянно экономила. А однажды решила заработать с помощью мошеннической схемы.

Сначала женщина на другую фамилию завела банковскую карту. А потом разместила в интернете объявление о продаже золотых украшений.

На объявление откликнулись несколько покупателей. Но продать несуществующие серьги и кольцо она решила жительнице Казани. Свой выбор она объяснила очень просто – чем дальше от Ростова, тем меньше проблем.

Какое-то время покупательница и продавец переписывались в мессенджерах. Решили, что сначала Дамира получит деньги, а потом перешлет украшение. Но как только 50 тысяч оказались на карте, аферистка перестала выходить на связь. Пострадавшая обратилась в полицию.

ВЫЧИСЛИЛИ БЫСТРО

Следователи быстро вычислили обманщицу и задержали.

- В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщила «КП-Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова.

Дело уже рассмотрел суд. По словам Екатерины Козловой, женщину признали виновной.

Ее приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна компенсировать пострадавшей ущерб.

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