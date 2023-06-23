«Если бы не вы – я была бы на кладбище»: как женщина из Ростова помогла бездомной и кардинально изменила ее жизнь

Женщина вернулась к обычной жизни. Фото героя публикации.

Ростовчанка Наталья Гончарова несколько лет ухаживает за бездомной женщиной, которая чуть не погибла на улице. Сейчас в симпатичной женщине с ямочками на щеках трудно узнать живущую в халабуде бродяжку без определенного возраста.

СОГРЕВАЛИ СОБАКИ

Все началось в июне 2020 года, когда Наталья пришла в рощу на улице Зорге подкармливать дворняжку с щенками. Собачек нигде не было видно, и женщина пошла их искать. Тут-то и наткнулась на сложенную из веток и тряпок халабуду. Внутри сидела бродяжка, рядом крутились щенки. Наталья попыталась выяснить у женщины, кто она и как оказалась на улице. Та представилась «Соней Лежебокой». От помощи наотрез отказалась, заявив, что работает налоговым инспектором. Ростовчанка сразу поняла, что бедолага совершенно не в себе.

В таком шалаше жила женщина. Фото героя публикации.

Каждое утро девушка ковыляла с тросточкой на «промысел»: рылась в мусорных жбанах в поисках какой-нибудь еды и старых вещей. В обед возвращалась домой и делила скромную трапезу с двумя щенками. Наталья много раз предлагала Соне пищу и чай, но женщина от них отказывалась. О своей жизни бездомная рассказывала всякие небылицы, например, что родила в лесу двойню (кажется, она стала воспринимать в качестве детей, живущих с ней собачек: считала их своей семьей и называла «девчонками»).

Наступил ноябрь, ударили морозы, выпал снег. Соня продолжала жить в шалаше. Замерзнуть насмерть ей не давали разве что несколько отсыревших одеял, да дремавшие рядом собаки. Наталья переживала, что после одной из холодных ночей, проведенных на обледенелой земле, бездомная может не проснуться. Каждый день она приходила проведать Лежебоку и заставала ее еле живой от переохлаждения.

НА КРАЮ МОГИЛЫ

Тогда ростовчанка рассказала историю Сони в социальных сетях, сопроводив фотографиями. Надеялась, что кто-то узнает в Лежебоке родственницу, знакомую или сможет ей помочь.

Вокруг жительницы шалаша поднялась шумиха в Интернете. Ростовчане возмущались, что никому нет дела до погибающей женщины. Но ирония судьбы заключается в том, что по закону помочь такому человеку - отвезти в социальный приют или больницу - можно только с его согласия. Соня Лежебока дать его не могла. Из-за душевного заболевания бедняжка не осознавала, что находится в смертельной опасности и отказывалась покидать свой «дом».

Наталья начала помогать бездомной, хоть та и отказывалась от этого поначалу. Фото героя публикации.

К женщине приезжали медики скорой помощи, приходил участковый и соцработники. Ей предлагали отправиться в учреждение для бездомных людей. Но Соня каждый раз писала отказ. Красивым ровным почерком, обладателя которого трудно было заподозрить в душевной болезни. Все шло к тому, что Лежебока окажется в сводке городских происшествий - еще одна замерзшая насмерть бродяга, каких немало.

«НИЧЕМ ПОМОЧЬ УЖЕ НЕЛЬЗЯ»

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда с Натальей Гончаровой связался известный в нашем городе депутат. Благодаря его вмешательству женщину госпитализировали в известный специализированный диспансер. Соня не сопротивлялась. Когда машина увозила Лежебоку в больницу, собаки долго бежали за ней вслед… А на следующий день работники коммунальной службы сломали шалаш и будку.

Но история на этом не закончилась. Наталье Гончаровой позвонил лечащий врач Сони и попросил забрать пациентку, мол, "ничем помочь ей здесь уже нельзя".

Ростовчанка уже несколько лет поддерживает подопечную. Фото: Мария ГИЧЕНКО

«ВОСКРЕСШАЯ ПЛЕМЯННИЦА»

Наталья Гончарова поняла: чтобы помочь бездомной, нужно установить ее личность. Она написала письмо в администрацию города, в котором сообщила о вопиющей ситуации. Женщина почти год живет на улице и может погибнуть. Наталья поинтересовалась, в какие структуры ей можно обратиться за помощью.

В июне Соню все-таки удалось поместить в Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Ростова-на-Дону. В этом учреждении бродягам предоставляют временный кров, помогают восстановить документы и наладить жизнь. Но в случае с жительницей шалаша соцработники столкнулись с проблемой. Куда они только не направляли запросы, чтобы установить личность подопечной - информации о «Соне Лежебоке» нигде не было. «Такого человека не существует», - то и дело слышали они во время своего поистине детективного расследования. Складывалось ощущение, что Соня появилась из ниоткуда! Никто не знал, где она жила раньше и как попала в рощу на Западном.

ДЕТЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

В своих разговорах Соня упоминала два адреса в Ростове, по которым проживали ее родственники. По одному из них - на улице Жмайлова - Наталья Гончарова застала чужих людей. Как оказалось позже, там действительно жили ее бабушка с дедушкой, но они давно умерли.

Оставалось проверить квартиру на улице Киргизской: Соня говорила, что именно там можно найти ее родную тетю и двоюродного брата.

- В правоохранительных органах я узнала телефон и позвонила по этому адресу. Женщина на том конце трубки ответила, что не знает никакой Сони Лежебоки и попросила ее не беспокоить,_ вспоминает заведующая отделением ночного пребывания «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» Вера Быховенко.

Сейчас Марина живет в Краснодарском крае. Фото героя публикации.

Казалось, расследование зашло в тупик. Но на следующий день женщина с улицы Киргизской неожиданно перезвонила. Она призналась, что у нее действительно была племянница, которая пропала пять лет назад. Вот только зовут ее не Соня Лежебока, а Марина Томашевич. Мол, они с сыном думали, что родственница умерла.

Потянув за эту ниточку, соцработникам удалось по крупицам восстановить биографию бродяжки. При этом львиную долю проделала Наталья Гончарова, которая до сих пор продолжает заботиться о Соне-Марине.

ДОЧКА ЗАВМАГА

Марина родилась в Армавире в 1977 году. Мама растила ее одна. Это была добрая и очень обеспеченная женщина, работавшая заведующей универмагом. В доме всегда водились деньги. Позже мать скончалась, и квартира досталась дочери по наследству.

Марина говорит, что работала штукатуром-маляром на стройке, а потом вышла замуж и стала домохозяйкой. Сложно сказать, когда именно у нее начались проблемы с психикой, но обострились они в зрелом возрасте.

В 2010 году жизнь женщины резко пошла под откос. После долгой болезни умер родной брат, а муж подал на развод. За огромные долги за коммунальные услуги Марину Томашевич выселили из квартиры по решению суда. Взамен ей приобрели более скромное жилье - домик в поселке Новомихайловка.

- На остаток денег Марина его обустроила: купила телевизор, бойлер для воды… Приобрела даже скутер, чтобы передвигаться по сельской местности, - рассказывает Наталья Гончарова.

Однако вскоре женщина попала в поле зренияпреступников, которые стали ее спаивать и выносить вещи из дома. А с таким психическим заболеванием, как у Сони, алкоголь очень опасен. Об этом Наталье позже говорили врачи. В состоянии дезадаптации она покинула новый дом и ушла в Ростов, к родной тете.

Однако у родных Марина не задержалась, возможно, почувствовала, что ей не рады. Сошлась с каким-то мужчиной и продолжала выпивать. Однажды упала со второго этажа и была госпитализирована с переломами ног и тазовых костей. Долго лежала в реанимации. В больнице пациентка вдруг забыла свое настоящее имя и стала Соней. После выписки попала на улицу - в ту самую рощицу...

Сейчас Марину не узнать. Фото героя публикации.

РОДСТВЕННИКИ ОТКАЗАЛИСЬ

Распутав клубок событий, соцработники смогли восстановить Марине паспорт и СНИЛС, оформить медицинский полис. Вот только кровные родственники отказались принимать «воскресшую» сестру и племянницу. Мол, им ее забирать некуда!

В итоге судьбу бездомной устроили посторонние, но неравнодушные люди. Один ростовчанин предоставил ей домик в своем фермерском хозяйстве в Кагальницокм районе, чтобы она присматривала за хозяйством. Наталья отвезла ее туда вместе с ее собачками. Ростовчанка продолжает помогать Лежебоке вместе с другими неравнодушными женщинами – Еленой Калутской и Еленой Мелиховой. Они привозят Марине продукты, лекарства, одежду, посуду, полотенца, постельное белье, корм для собак… На 46-летие – 26 апреля - купили ей мобильный телефон и тортик.

На днях Наталье пришлось перевезти подопечную на дачу к своей сестре в Краснодарский край, так как фермер решил сделать ремонт в ее прежнем домике.

Несмотря на свое заболевание, Соня-Марина понимает, как ей повезло встретить на своем пути отзывчивых людей. Как-то она сказала Наташе: «Если бы не вы, я была бы уже на кладбище».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти ослепший музыкант из Ростовской области создает треки, которые слушают сотни тысяч человек в России и за рубежом

Несмотря на ограничения здоровья, Максим Коростылев стал аранжировщиком и теперь помогает другим инвалидам. (Подробности)