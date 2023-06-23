«Не теряйте время — учите!»: »: выпускница из Ростова рассказала, как сдала ЕГЭ на 300 баллов

Ева всегда училась на отлично. Но никак не ожидала, что сдаст сразу три экзамена на ЕГЭ на 300 баллов. Фото: правительство области.

Ростовчанка Ева Шик набрала 300 баллов на ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории. Девушка до сих пор не может поверить, что сумела достичь такого успеха. Школьница рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как готовилась к экзаменам.

УЧИТЕЛЯ ПРИВИЛИ ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ

- Я рассчитывала, что наберу большое количество баллов, девяносто с небольшим например, но чтобы сразу сто баллов по каждому из трех предметов – это совершенно неожиданно, – рассказала Ева. – Сейчас жду результатов по английскому языку. Они еще неизвестны.

Конечно, девушка основательно готовилась к сдаче ЕГЭ. Да что там к сдаче? Она всегда училась лучше всех. С первого класса Ева не получила ни одной четверки в четверти.

Читать начала еще до школы. И читала много, с удовольствием. А когда стала ученицей, повезло с преподавателями: привили любовь ко всем предметам, ну или к большинству.

Причем девочке одинаково нравилась и нравится как литература, так и математика.

Ева с сестрой Вероникой. У девушек всегда остается время, чтобы провести его вместе, в свое удовольствие.Фото: из личного архива Евы Шик.

НЕ СБАВЛЯЛА ТЕМП

Ева уверена, что секрет успешной сдачи экзаменов – в систематической учебе. Причем с первого класса.

– Я регулярно занималась всеми предметами с самого начала учебы в школе. К репетитору по английскому родители стали водить еще до первого класса. Мне было интересно, нередко казалось, что многое запоминается само собой. А в гимназии ДГТУ еще и испанский стала изучать. Думаю, в будущем этот язык мне пригодится.

Ева признается, что больше заниматься начала перед ОГЭ в девятом классе – тогда нагрузка особенно ощущалась. Но потом школьница привыкла и темп уже не сбавляла.

Перед самым поступлением девушка дополнительно занималась на подкурсах по обществознанию, а вот к русскому и истории готовилась сама. Особенно усиленной эта подготовка, почти целые дни напролет, была перед самими экзаменами.

Ева Шик: "Когда наконец стану студенткой, смогу в полной мере насладиться летом" Фото: из личного архива Евы Шик.

САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ НА ЭКЗАМЕНЕ – ПЕРВЫЕ МИНУТЫ

Ева говорит, что самое тяжелое на экзамене – его начало. Приходится сидеть и ждать, когда распечатают контрольно-измерительные материалы.

– Я с особенной тревогой преодолевала именно эти минуты. Думала, что же там попадется. Но все сложилось удачно.

Ева говорит, что хочет стать юристом. Собирается поступать на гражданско-правовое направление и обязательно в московский вуз. Какой университет выберет, пока не решила.

А вот всем будущим выпускникам она советует не сидеть сложа руки, а начинать занятия прямо сейчас.

– Не теряйте время – учите. Важно систематически получать знания, тогда и к ЕГЭ можно будет легче подготовиться. Обязательно нужно отдыхать, чтобы не выгореть к сдаче экзамена. В общем, должен быть режим. А еще нужно верить в себя. Без этого никак.

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