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Общество24 июня 2023 1:00

Губернатор призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости

Глава региона опубликовал обращение на официальной странице в соцсетях
Михаил СТРИЖЕВ
По словам главы региона, ситуация требует максимальной концентрации сил для удержания правопорядка. Фото: правительство РО.

По словам главы региона, ситуация требует максимальной концентрации сил для удержания правопорядка. Фото: правительство РО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие. Обращение он опубликовал на официальной странице в соцсетях.

По словам главы региона, сложившаяся ситуация требует максимальной концентраци сил для удержания порядка.

— Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома, — говорится в обращении.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области опровергли сообщения о введении комендантского часа в регионе. В управлении отметили, что информация не имеет никакого отношения в ведомству и призвали жителей доверять только официальным источникам.

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