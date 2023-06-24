Губернатор призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости

По словам главы региона, ситуация требует максимальной концентрации сил для удержания правопорядка. Фото: правительство РО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие. Обращение он опубликовал на официальной странице в соцсетях.

По словам главы региона, сложившаяся ситуация требует максимальной концентраци сил для удержания порядка.

— Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома, — говорится в обращении.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области опровергли сообщения о введении комендантского часа в регионе. В управлении отметили, что информация не имеет никакого отношения в ведомству и призвали жителей доверять только официальным источникам.

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