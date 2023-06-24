В МЧС опровергли информацию о введении комендантского часа в Ростовской области

В МЧС назвали фейком сообщения о введении комендантского часа в регионе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В главном управлении МЧС по Ростовской области опровергли сообщения о введении комендантского часа в регионе. Информация об этом появилась на официальной странице ведомства в соцсетях.

— Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей доверять информации, размещенной на официальных источниках управления.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

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