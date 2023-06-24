Собирают вещи, уехала половина техники: Бойцы ЧВК Вагнер уходят из Ростова

Военные машины уезжают из центра Ростова. Фото: Лейла МИРИШОВА

Бойцы ЧВК «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону. Количество военной техники возле здания Южного военного округа заметно сократилось. Люди в форме снимаются с позиций и приступают к сборам. Об этом сообщает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» с места событий.

Из центра города уехало больше половины техники. Часть людей в форме активно загружает боекомплекты, заводят танки. Другие уже на военной технике уезжают из центра города. Свои действия они никак не комментируют.

Ростовчане тем временем никуда не уходят. Люди продолжают наблюдать за происходящим, кто-то — снимает бойцов на телефоны.

Напомним, военную технику начали стягивать к зданию ЮВО ночью 24 июня. Утром люди заметили здесь и в других локациях города людей в форме. В Ростовской области ввели ряд мер безопасности: отменили массовые мероприятия, ограничили проезд в центре, а также на въездах в Ростовскую область в таганрогском и северном направлениях.

В настоящее время ограничение на движение автомобилей в Ростове сняты. Об отмене других мер официально пока не сообщается.

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