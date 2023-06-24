Против танков в центре Ростова: что сейчас происходит у штаба Южного военного округа

Ростовчане как ни в чем не бывало идут по своим делам даже по перекрытому Буденновскому проспекту. Фото: Лейла МИРИШОВА

С раннего утра в самом центре Ростова-на-Дону, у штаба ЮВО появилась военная техника, приехавшая с передовой. Перекрыт Буденновский проспект от Красноармейской улицы до Большой Садовой. Люди в камуфляже стоят здесь у каждого дома, да и на Большой Садовой тоже — от Братского переулка до парка Горького. При этом жители города спокойно проходят мимо — картина, мягко скажем, удивительная для донской столицы.

ЖАРА КЛОНИТ В СОН

Посмотреть на это «зрелище» пришли сотни ростовчан. Они удивляются и спрашивают, что люди в камуфляже делают в мирном городе, когда так нужны на передовой. Рассказываем, что происходит в центре города прямо сейчас.

"Гости" присели отдохнуть. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Уже три часа дня, и непрошеные гости почувствовали жар южного солнца. В Ростове сегодня +30. Это еще временами облачно, а рано утром шел дождь. На улице — жара и духота. Люди в камуфляже жалуются, что в такую погоду им тяжело в экипировке.

Кого-то уже сморила усталость. Пара человек задремали прямо на низком подоконнике продуктового магазина, который находится на первом этаже сталинки — напротив штаба ЮВО.

Жители города спокойно гуляют. Фото: Дмитрий Кутепов

ЖИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ

Магазины в центре закрыты. О какой торговле может идти речь, когда движение на улице перекрыто?

Местных жителей, которые собрались посмотреть на тех, кто привел в центр мирного города военную технику, попросили ради их безопасности освободить Буденновский проспект, отойти метров на 50.

И принцессы в такой непростой обстановке встречаются. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Я против танков в центре Ростова! – говорит один из местных жителей.

Его обращение к военным остается неотвеченным.

Кто-то услышал громкие звуки, и рев мотора, возможно, принял за выстрелы, - весть об этом мигом разнеслась по телеграм-каналам. Но ни наши корреспонденты не слышали такого, ни опрошенные ими очевидцы не подтверждают стрельбу.

Дневную прогулку никто не отменял. Фото: Лейла МИРИШОВА

При этом горожан на улице меньше не становится: ростовчан жарой не напугать, и жизнь идет своим чередом. Одна дама выгуливает маленькую таксу, молодой парень берет в аренду электросамокат, а мимо них по своим делам едет пенсионер на велосипеде. Люди спокойно общаются и обсуждают, когда это все закончится.

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