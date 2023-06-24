Против танков в центре Ростова: что сейчас происходит у штаба Южного военного округа

Ростовчане как ни в чем не бывало идут по своим делам даже по перекрытому Буденновскому проспекту.
Фото: Лейла МИРИШОВА
С раннего утра в самом центре Ростова-на-Дону, у штаба ЮВО появилась военная техника, приехавшая с передовой. Перекрыт Буденновский проспект от Красноармейской улицы до Большой Садовой. Люди в камуфляже стоят здесь у каждого дома, да и на Большой Садовой тоже — от Братского переулка до парка Горького. При этом жители города спокойно проходят мимо — картина, мягко скажем, удивительная для донской столицы.
ЖАРА КЛОНИТ В СОН
Посмотреть на это «зрелище» пришли сотни ростовчан. Они удивляются и спрашивают, что люди в камуфляже делают в мирном городе, когда так нужны на передовой. Рассказываем, что происходит в центре города прямо сейчас.
"Гости" присели отдохнуть.
Фото: Анна ШИЛЯЕВА
Уже три часа дня, и непрошеные гости почувствовали жар южного солнца. В Ростове сегодня +30. Это еще временами облачно, а рано утром шел дождь. На улице — жара и духота. Люди в камуфляже жалуются, что в такую погоду им тяжело в экипировке.
Кого-то уже сморила усталость. Пара человек задремали прямо на низком подоконнике продуктового магазина, который находится на первом этаже сталинки — напротив штаба ЮВО.
Жители города спокойно гуляют.
Фото: Дмитрий Кутепов
ЖИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ
Магазины в центре закрыты. О какой торговле может идти речь, когда движение на улице перекрыто?
Местных жителей, которые собрались посмотреть на тех, кто привел в центр мирного города военную технику, попросили ради их безопасности освободить Буденновский проспект, отойти метров на 50.
И принцессы в такой непростой обстановке встречаются.
Фото: Лейла МИРИШОВА
- Я против танков в центре Ростова! – говорит один из местных жителей.
Его обращение к военным остается неотвеченным.
Кто-то услышал громкие звуки, и рев мотора, возможно, принял за выстрелы, - весть об этом мигом разнеслась по телеграм-каналам. Но ни наши корреспонденты не слышали такого, ни опрошенные ими очевидцы не подтверждают стрельбу.
Дневную прогулку никто не отменял.
Фото: Лейла МИРИШОВА
При этом горожан на улице меньше не становится: ростовчан жарой не напугать, и жизнь идет своим чередом. Одна дама выгуливает маленькую таксу, молодой парень берет в аренду электросамокат, а мимо них по своим делам едет пенсионер на велосипеде. Люди спокойно общаются и обсуждают, когда это все закончится.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин - о вооруженном мятеже в ЧВК "Вагнер": Предатели ответят перед законом и нашим народом
Путин назвал действия Пригожина предательством (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Режим контртеррористической операции введен в регионах России: что это значит
В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции 24 июня 2023 (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
В центре ввели ограничения, обстановка спокойная: что происходит в Ростове-на-Дону
Для безопасности жителей в городе и области приняли ряд мер (подробнее)