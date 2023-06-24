В центре ввели ограничения, обстановка спокойная: что происходит в Ростове-на-Дону

Движение в центре Ростова перекрыли. Фото: Кристина Круговых

В Ростове ввели ряд мер для безопасности жителей. По словам губернатора Василия Голубева, они необходимы для обеспечения порядка на улицах города. Ранее жители сообщили «КП-Ростов-на-Дону», что возле здания ЮВО заметили военных и военную технику.

Рассказываем, что сейчас происходит в городе и какая обстановка.

Корреспонденты «Комсомолки» с улиц города сообщают, что ситуация напряженная, но спокойная. Возле здания Южного военного округа выставлены патрули. Территорию патрулируют военные и полицейские. Здесь же — несколько танков, военных джипов и грузовиков.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что правоохранительные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность жителей. Он пояснил, что для удержания порядка требуется максимальная концентрация сил. Глава региона призвал жителей по возможности не выходить из дома.

Движение на центральных улицах перекрыли для транспорта. Но ограничений на передвижение жителей не вводили.

— Люди ходят по своим делам, гуляют. Напряженности не чувствуется Зеваки фотографируют военных. Кто-то даже пытается заговорить — люди в форме им сдержанно отвечают, — передает один из корреспондентов, который в данный момент находится у здания ЮВО.

Тем не менее для безопасности жителей в Ростове отменили массовые мероприятия. При этом все коммунальные службы города работают в обычном режиме. Ранее губернатор поручил администрации обеспечить нормальную работу систем жизнеобеспечения. Не изменили своего графика больницы и другие важные социальные объекты.

На въезде и выезде из Ростова ограничили движение в северном и таганрогском направлениях. Из-за ограничений на трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки. Водители стоят в заторах в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, и Миллерово. Сейчас людям подвозят все необходимое. А других автомобилистов просят воздержаться от поездок, чтобы не затруднять проезд.

- Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы скопилось большое количество транспорта. Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон", - обратился в жителям губернатор.

Он отметил, что пригородный общественный транспорт из Батайска, Аксая, Азова работает штатно. Электрички также ходят по обычному расписанию.

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Глава региона опубликовал обращение на официальной странице в соцсетях. (Подробности)