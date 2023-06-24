Движение транспорта на М-4 «Дон» под Ростовом перекрыто на нескольких участках

По состоянию на 9 утра заторы сохраняются
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в 9 часов утра 24 июня сохраняются заторы. Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону все еще перекрыто.
При этом ограничений проезда не будет по направлению к Аксаю (в районе поселка Дорожный, ТЦ «Мега», поселок Рассвет). В районе Каменска-Шахтинского движение восстановили.
Обновленная информация о дорожной ситуации поступила от заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина.
Представитель донского правительства уточнил, что машины все еще остаются в заторах в районе следующих муниципалитетов:
- Миллеровский район - пробка около 2 км;
- Каменск-Шахтинский, Каменский район - пробка 3 км, ведется разбор отбойников;
- Красносулинский район, Шахты, Новошахтинск - пробка около 4 км.
- Незначительный затор в Аксайском районе возле поселка Дорожный по направлению в Ростов-на-Дону.
- Главами организовывается работа по оказанию необходимой помощи. Сформированные аварийно-спасательные бригады ведут мониторинг ситуации, - прокомментировал Сергей Тюрин.
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