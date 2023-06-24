Движение транспорта на М-4 «Дон» под Ростовом перекрыто на нескольких участках

По состоянию на 9 утра заторы сохраняются Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в 9 часов утра 24 июня сохраняются заторы. Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону все еще перекрыто.

При этом ограничений проезда не будет по направлению к Аксаю (в районе поселка Дорожный, ТЦ «Мега», поселок Рассвет). В районе Каменска-Шахтинского движение восстановили.

Обновленная информация о дорожной ситуации поступила от заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина.

Представитель донского правительства уточнил, что машины все еще остаются в заторах в районе следующих муниципалитетов:

- Миллеровский район - пробка около 2 км;

- Каменск-Шахтинский, Каменский район - пробка 3 км, ведется разбор отбойников;

- Красносулинский район, Шахты, Новошахтинск - пробка около 4 км.

- Незначительный затор в Аксайском районе возле поселка Дорожный по направлению в Ростов-на-Дону.

- Главами организовывается работа по оказанию необходимой помощи. Сформированные аварийно-спасательные бригады ведут мониторинг ситуации, - прокомментировал Сергей Тюрин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростовской области попросили не выезжать на М-4 «Дон» из-за ограничений и многокилометровых пробок

Водителям и пассажирам, застрявшим в заторах, доставят все необходимое (подробности)