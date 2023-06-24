В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО

На улице Пушкинской видны люди Фото: Дмитрий Кутепов

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону был перекрыт проезд в районе штаба ЮВО, также оказался заблокирован проход по улице Пушкинской.

Утром в субботу в районе штаба ЮВО уже видны пешеходы. Однако техника остается, машины перекрыли улицу Максима Горького. Об этом сообщают очевидцы.

Напомним, в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия, в вузах защиту дипломов и экзамены перенесли. В городе временно изменили схему дивжения общественного транспорта. Больницы, почтовые отделения и коммунальные службы работатют в обычном режиме.

Ранее представители МЧС опровергли сообщения о введении комендантского часа в донском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муниципалитеты Ростовской области отменяют массовые мероприятия

О своих решениях главы сообщают в местных СМИ и соцсетях (подробности)