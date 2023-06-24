В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО

На улице Пушкинской видны люди
Фото: Дмитрий Кутепов
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону был перекрыт проезд в районе штаба ЮВО, также оказался заблокирован проход по улице Пушкинской.
Утром в субботу в районе штаба ЮВО уже видны пешеходы. Однако техника остается, машины перекрыли улицу Максима Горького. Об этом сообщают очевидцы.
Напомним, в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия, в вузах защиту дипломов и экзамены перенесли. В городе временно изменили схему дивжения общественного транспорта. Больницы, почтовые отделения и коммунальные службы работатют в обычном режиме.
Ранее представители МЧС опровергли сообщения о введении комендантского часа в донском регионе.
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