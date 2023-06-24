Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 4:55

В Ростове отменили все массовые мероприятия

Ранее ограничили движение на въездах и выездах из Ростова в двух направлениях
Михаил СТРИЖЕВ
В связи со сложившейся ситуацией в Ростове отказались от проведения массовых мероприятий.

В связи со сложившейся ситуацией в Ростове отказались от проведения массовых мероприятий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону отменили все запланированные массовые мероприятия. Об этом рассказал губернатор донского региона Василий Голубев.

Ранее на въездах и выездах в Ростов в северном и таганрогском направлениях ограничили движение. Кроме того, будет изменения схема общественного транспорта в центре донской столицы.

Напомним, Василий Голубев поручил администрации и все служба города обеспечить нормальное функционирование систем жизнеобеспечения Ростова. Он взял их работу на личный контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор взял на личный контроль работу городских служб Ростова

Ростовским властям поручили принять меры для нормального функционирования систем города (Подробности)