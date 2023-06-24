В Ростове отменили все массовые мероприятия

В связи со сложившейся ситуацией в Ростове отказались от проведения массовых мероприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону отменили все запланированные массовые мероприятия. Об этом рассказал губернатор донского региона Василий Голубев.

Ранее на въездах и выездах в Ростов в северном и таганрогском направлениях ограничили движение. Кроме того, будет изменения схема общественного транспорта в центре донской столицы.

Напомним, Василий Голубев поручил администрации и все служба города обеспечить нормальное функционирование систем жизнеобеспечения Ростова. Он взял их работу на личный контроль.

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