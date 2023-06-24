Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 3:53

Губернатор взял на личный контроль работу городских служб Ростова

Ростовским властям поручили принять меры для нормального функционирования систем города
Михаил СТРИЖЕВ
Жителей Ростова попросили не покидать дома.

Жителей Ростова попросили не покидать дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Василий Голубев поручил администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать меры по сохранению работы всех городских систем. Сообщение об этом появилось на странице главы региона в соцсетях.

— Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады, — прокомментировал Василий Голубев.

Он снова призвал ростовчан не выходить из дома и не приезжать в центр города.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Ростовской области ввели комендантский час. Однако в ГУ МЧС по региону опровергли эту информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС опровергли сообщения о введении комендантского часа в Ростовской области

Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие. (Подробности)