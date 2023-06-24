Губернатор взял на личный контроль работу городских служб Ростова

Жителей Ростова попросили не покидать дома.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Губернатор Василий Голубев поручил администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать меры по сохранению работы всех городских систем. Сообщение об этом появилось на странице главы региона в соцсетях.
— Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады, — прокомментировал Василий Голубев.
Он снова призвал ростовчан не выходить из дома и не приезжать в центр города.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Ростовской области ввели комендантский час. Однако в ГУ МЧС по региону опровергли эту информацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС опровергли сообщения о введении комендантского часа в Ростовской области
Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие. (Подробности)