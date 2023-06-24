В Ростове уточнили информацию об изменениях в работе общественного транспорта

Семь автобусных маршрутов курсируют по измененным маршрутам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 24 июня власти Ростова-на-Дону опубликовали обновленную информацию об изменениях в работе некоторых маршрутов общественного транспорта.

Автобусы № 3, 3a, 7, 70, 80 и 88 теперь должны курсировать по следующему направлению: Большая Садовая - Ворошиловский - Московская - Буденновский - Береговая - Привокзальная (в прямом и обратном направлении);

Автобус № 98: Стачки - площадь 5-го Донского корпуса - Московская - Ворошиловский - Красноармейская и далее по пути следования в прямом и обратном направлении;

Маршрут троллейбусов № 17a «Левенцовка - Ц. Рынок» и № 7 «Сельмаш - Гребной канал» сократили до площади Комсомольской.

Приостановили работу троллейбусов № 1, 2, 6, 9, 10, 12, 14,17, 22, а также трамваев № 6, 7 и 10.

Ранее движение на въездах и выездах из Ростова-на-Дону по нескольким направлениям.

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