Власти ограничили движение на въездах и выездах из Ростова по нескольким направлениям

Ограничения движения ввели на время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Василий Голубев сообщил, как изменилось движение транспорта в Ростовской области. Информация опубликована в официальном telegram-канале главы региона.

По словам губернатора, муниципальный транспорт Ростова работает штатно. Однако изменена схема движения в центре города.

В обычном режиме работает пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая. Изменения не коснулись и расписания электричек.

— Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова, — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Ростова рассказал, что в городе временно изменят схему движения общественного транспорта. Подробную информацию власти пообещали опубликовать на официальном сайте мэрии.

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По словам сити-менеджера, это связано «со сложившейся обстановкой». (Подробности)