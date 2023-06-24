Власти ограничили движение на въездах и выездах из Ростова по нескольким направлениям

Ограничения движения ввели на время.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Губернатор Василий Голубев сообщил, как изменилось движение транспорта в Ростовской области. Информация опубликована в официальном telegram-канале главы региона.
По словам губернатора, муниципальный транспорт Ростова работает штатно. Однако изменена схема движения в центре города.
В обычном режиме работает пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая. Изменения не коснулись и расписания электричек.
— Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова, — говорится в сообщении.
Ранее глава администрации Ростова рассказал, что в городе временно изменят схему движения общественного транспорта. Подробную информацию власти пообещали опубликовать на официальном сайте мэрии.
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