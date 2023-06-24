Муниципалитеты Ростовской области отменяют массовые мероприятия

Мероприятия с массовым скоплением людей отменили в Ростове-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области всем муниципалитетам в целях безопасности рекомендовали отменить массовые мероприятия. Об этом днем 24 июня сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- Всем главам администраций муниципальных образований рекомендовано отменить массовые мероприятия. О своих решениях главы сообщают в местных СМИ и соцсетях, - проинформировал Сергей Тюрин.

Напомним, ранее массовые мероприятия официально отменили в Ростове-на-Дону. В частности, в ДГТУ экзамены и защиты ВКР перенесли на следующую неделю, в ЮФУ защиту дипломов проведут дистанционно.

Добавим, в донской столице ранее изменили схему движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Проезд к штабу ЮВО перекрыт.

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