Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 7:15

В Ростове ректор ДГТУ перенес все университетские мероприятия

Они пройдут на следующей неделе
Лейла МИРИШОВА
Все учебные и внеучебные мероприятия перенесли на следующую неделю.

Все учебные и внеучебные мероприятия перенесли на следующую неделю.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону в ДГТУ все экзамены, защиты ВКР и другие запланированные мероприятия перенесли на следующую неделю. Об этом сообщил на своей странице ректор Донского государственного технического университета Бессарион Месхи.

- В непростой сложившейся ситуации прошу каждого из вас сохранять спокойствие, не порождать панику и без необходимости не выходить из дома. Берегите себя и своих близких, - написал ректор ДГТУ.

Все учебные и внеучебные мероприятия перенесли на следующую неделю.

Отметим, что в ЮФУ экзамены и защита дипломных работ пройдут в онлайн-формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове экзамены и защита дипломов в ЮФУ пройдут дистанционно

В Таганроге все пройдет в обычном режиме

(Подробности)