В Ростове ректор ДГТУ перенес все университетские мероприятия

Все учебные и внеучебные мероприятия перенесли на следующую неделю.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону в ДГТУ все экзамены, защиты ВКР и другие запланированные мероприятия перенесли на следующую неделю. Об этом сообщил на своей странице ректор Донского государственного технического университета Бессарион Месхи.
- В непростой сложившейся ситуации прошу каждого из вас сохранять спокойствие, не порождать панику и без необходимости не выходить из дома. Берегите себя и своих близких, - написал ректор ДГТУ.
Все учебные и внеучебные мероприятия перенесли на следующую неделю.
Отметим, что в ЮФУ экзамены и защита дипломных работ пройдут в онлайн-формате.
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