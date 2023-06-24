В Ростове ректор ДГТУ перенес все университетские мероприятия

Все учебные и внеучебные мероприятия перенесли на следующую неделю. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону в ДГТУ все экзамены, защиты ВКР и другие запланированные мероприятия перенесли на следующую неделю. Об этом сообщил на своей странице ректор Донского государственного технического университета Бессарион Месхи.

- В непростой сложившейся ситуации прошу каждого из вас сохранять спокойствие, не порождать панику и без необходимости не выходить из дома. Берегите себя и своих близких, - написал ректор ДГТУ.

Все учебные и внеучебные мероприятия перенесли на следующую неделю.

Отметим, что в ЮФУ экзамены и защита дипломных работ пройдут в онлайн-формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове экзамены и защита дипломов в ЮФУ пройдут дистанционно

В Таганроге все пройдет в обычном режиме

(Подробности)