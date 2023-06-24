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НовостиОбщество24 июня 2023 6:44

В Ростове экзамены и защита дипломов в ЮФУ пройдут дистанционно

В Таганроге все пройдет в обычном режиме
Лейла МИРИШОВА
Те экзамены, которые нельзя провести в дистанционном режиме, пройдут в другие дни.

Те экзамены, которые нельзя провести в дистанционном режиме, пройдут в другие дни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону экзамены и защиты дипломных работ в ЮФУ пройдут дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

- Все экзамены, которые у нас есть, пройдут в онлайн-формате. Это касается также и защиты ВКР. В Таганроге все остается в привычном режиме, - сообщили в Южном Федеральном университете.

В вузе уточнили, что те экзамены, которые нельзя провести в дистанционном режиме, пройдут в другие дни.

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