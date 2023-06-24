Собрали всю информацию о том, что известно о ситуации в городе и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области появилось много сообщений об обстановке в регионе. Собрали официальную информацию о том, что случилось в Ростове-на-Дону и области ночью 24 июня.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Ростовской области якобы ввели комендантский час. Однако позже в ГУ МЧС по региону опровергли эту информацию. В управлении называли информацию фейком.

— Любая подобная информация – фейк, ее цель – посеять панику среди мирного населения, — пояснили в ведомстве.

В управлении попросили жителей доверять только тем данным, которые публикуются на официальных ресурсах.

Ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. Он сообщил, что в настоящий момент правоохранители делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей. Глава региона пояснил, что сложившаяся ситуация требует концентрации всех сил, чтобы удержать порядок.

— Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома, — сообщил Василий Голубев.

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