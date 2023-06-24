Ростовчан ситуация на улицах города не пугала. Фото: Дмитрий Кутепов

Субботний день, 24 июня, выдался в донской столице напряженным. Ночью к зданию ЮВО стянули военную технику, а с утра люди заметили здесь людей в военной форме. В области ввели ряд мер безопасности.

«КП-Ростов-на-Дону» собрала последние новости о ситуации в Ростове-на-Дону 24 июня 2023 и собрала полную хронологию событий.

В ночь на 24 июня к зданию Южного военного округа в Ростове начали стягивать военную технику. Поблизости выстроились люди в форме. Лица некоторых из них прикрывали балаклавы.

В это время губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан не покидать дома и не выезжать в центр города. Власти отменили массовые мероприятия, ограничили движение на въездах в Ростов в северном и таганрогского направлениях. В самом городе перекрыли движение в центре.

Военную технику можно было увидеть прямо в центре Ростова. Фото: Лейла МИРИШОВА

— Правоохранительные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность жителей. сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации сил для удержания порядка, — прокомментировал Голубев.

При этом все коммунальные службы, больницы и другие важные соцобъекты продолжали работать штатно. Поначалу изменения коснулись только общественного транспорта — маршруты изменили из-за ограничений. Однако позже проезд по Большой Садовой открыли. Транспорт продолжил ходить по обычной схеме.

Бойцы были в городе почти сутки. Фото: Кристина Круговых

К обеду людей в форме можно было увидеть не только у здания ЮВО. Они стояли почти у каждого дома от Братского переулка до парка Горького. Такая же ситуация была на Буденновском проспекте, от улицы Красноармейской до Большой Садовой.

Несмотря на призывы властей не выходить из дома, многие ростовчане отправились в центр. Военная техника и люди в форме ни у кого не вызывали ни паники, ни страха. Многие, например, хотели сфотографироваться возле танка, который стоят прямо у ворот ростовского цирка.

Несмотря на призывы не покидать дома, многие гуляли. Фото: Дмитрий Кутепов

Кто-то пытался аккуратно поинтересоваться, почему мужчины находятся сейчас здесь, а не на передовой. Другие же не боялись высказывать возмущения.

- Действия этих людей - неправильные. Мы все - за безопасность! Пусть не устраивает разборки в нашем городе, - высказывался один из очевидцев происходящего.

Незваные гости молчали или отвечали сдержанно, периодически просили зевак не снимать их на камеру. А со временем и вовсе стали покидать свои «посты»: заходили в близлежащие рестораны быстрого питания и магазины.

Так выглядел проспект Буденновский 24 июня. Фото: Лейла МИРИШОВА

После обеда ситуация начала накаляться. В толпе собравшихся появилась паника. Каких-либо активных действий бойцы не предпринимали, но просили ростовчан отойти подальше. Людей на Буденновском стало заметно меньше, позже прохожих перестали подпускать близко к зданию.

Поздним вечером стало понятно, что задерживаться в Ростове ЧВК «Вагнер» не собираются. Бойцы начали заводить танки и загружать боеприпасы. Военная техника начала выезжать из центра.

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