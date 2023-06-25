«Проснулись утром - ее нет»: в Ростове неделю ищут 14-летнюю школьницу

Анастасию ищут с 17 июня.

В Новошахтинске Ростовской области пропала 14-летняя школьница Александра Сидорова. Родители разыскивают девочку с 17 июня — к поискам подключились полиция и волонтеры.

Как рассказал отец Александры, вечером девочка была дома. Вела себя как обычно, ни с кем из близких конфликтов у нее не было. Ночью легла спасть. Заснула и вся семья, родители и сестра.

— Проснулись утром — ее нет. Утром сразу же стали ее искать, — говорит мужчина.

Почти неделю о местоположении школьницы ничего неизвестно. С родным она не связывалась.

Рост пропавшей — 165 сантиметров. У Александры худощавое телосложение, волосы русые длиной до пояса. Может быть одета в спортивную кофту телесного цвета, черный топ, велосипедки, на ногах — темно-фиолетовые сланцы.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться девочки, просьба обращаться по телефонам +7 (800) 550-10-54 (поисковый отряд "Юг") или 112.

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