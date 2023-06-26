Всю рабочую неделю дончанам обещают дожди. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 26-30 июня снова обещает дожди на всю пятидневку. Жителей Дона ждет и жара до +35 градусов, и ливни, и грозы. Рассказываем подробно о прогнозе от Ростовского гидрометцентра.

В понедельник, 26 июня, в Ростове переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный с переходом на восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем +26-28. Сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник, 27 июня, будет облачно. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6-11 метров в секунду, днем, а также при грозе порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17-19, днем +24-26.

В среду, 28 июня, обойдется без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-17, днем +27-29.

В четверг, 29 июня, преимущественно солнечно, ветер умеренный западного направления 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17, днем до +28.

В пятницу, 30 июня, будет пасмурно, дожди. Ветер умеренный, западный, 6-11 метров в секунду, с порывами до 12-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 14 метров в секунду, днем +23.

В Ростовской области в понедельник облачно днем кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный и северо-западный с переходом на восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-14 метров в секунду, при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем +21-26, местами до +29, по югу и востоку до +35. В северо-западных, юго-восточных, местами в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник переменная облачность местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 12-14 метров в секунду, при грозе до 15-18. Температура воздуха ночью составит +16-21, по северу и западу до +10, днем +20-25, по югу и востоку до +31.

В среду местами небольшой и умеренный дождь. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 12-14, днем по северу до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-20 градусов, по северу до +9, днем +23-28, по югу до +32.

В четверг будет преимущественно солнечно на юге и дождь на севере области. Ветер ветер юго-восточный 14 метров в секунду, температура ночью до +15-18, днем +24 на севере и до +31 на юге.

В пятницу облачно, ветер 6-11 метров в секунду, утром на юге кратковременный дождь, на севере области дождь будет идти до вечера. Температура воздуха ночью +16, днем +24.

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