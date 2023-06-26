Дороги отремонтируем, цирк восстановим: Ростов справляется с последствиями приезда незваных гостей

Цирк 24 июня привлек всеобщее внимание. Фото: Наталья Захарченко.

Ростов возвращается к привычной жизни после приезда в город бойцов ЧВК «Вагнер». Почти сутки люди в военной форме и тяжелая техника находились в центре города. Однако визит незваных гостей не прошел для улиц бесследно. Поврежденные военными автомобилями дороги и трамвайные пути, развороченные танком колонны цирка.

«ЗАЧЕМ ПОЛОМАЛИ ВОРОТА?»

Если бы не знать о том, что здесь происходило в субботу, сразу не скажешь, что на Буденновском проспекте стояла тяжелая техника. Пока не приглядишься. И ростовчане, проходя мимо здания цирка, останавливаются, разглядывают поврежденную колонну, ворота цирка, смотрят, как дорожники ремонтируют асфальт, смятый гусеницами...

— В тот день я здесь был. Приходил, стоял на пересечении Буденновского и Пушкинской. В целом, напряжения не было, все спокойно. Даже ребята играли на баяне. Надежда была, что все будет хорошо, так что потом просто выдохнул, — вспоминает один из ростовчан, с которым мы поговорили на Буденновском проспекте. — Только поломали ворота. Зачем? За архитектуру особенно обидно. Но похоже, тем людям было все равно, цирк это или нет, и сколько ему лет.

— Очень грустно от того, что они после себя оставили. Мне непонятно, для чего они здесь поставили танк. Мне, как жителю города, неприятно, что везде раскатана дорога, — возмущен прохожий. — Теперь все это приходится чинить. Власти сказали, что сделают все за два дня. Очень надеюсь.

Многие в тот день, 24 июня, послушали рекомендации властей и остались дома. Теперь приходят, смотрят на оставленные техникой следы и вместе со всеми сожалеют о разрушениях.

— Каждый воспринимает по-разному. Но лично я испугалась, переживала, была дома. А те, кто сюда пришел, не имели на такое никакого права, — делится дончанка. — Здесь все так красиво выглядело, а теперь? Надеюсь, как можно скорее все приведут в порядок.

— Я здесь не был, но живу рядом, поэтому переживал, — признается мужчина. — Но не закупался продуктами или водой. Все-таки было чувство, что все будет хорошо.

НА ДОРОГИ ВЫШЛИ 11 БРИГАД

Больше всего проблем выдалось на долю коммунальщиков. По словам властей, разрушено 10 тысяч квадратных метров асфальта. Больше всего пострадал тот самый Буденновский проспект, но повреждения от гусениц танков и бронетранспортеров можно увидеть почти по всему центру города.

Спустя всего несколько часов после отъезда колонны на улицы вышли одиннадцать бригад. Сейчас город выглядит так, будто начался масштабный дорожный ремонт. Рабочие срезают поврежденное дорожное покрытие и заделывают небольшие трещины.

— Дорожными службами уже отфрезеровано около 4000 «квадратов» поврежденного полотна. Работы ведутся в зависимости от погодных условий. Полностью восстановить дорожное покрытие планируется в течение двух дней, — рассказали в администрации города.

«БОЛЬШЕ БЕСПОКОЯТ НЕ КОЛОННЫ, А ПАМЯТНИК ПОПОВУ»

Досталось не только асфальту, но и историческому зданию цирка. Именно в его воротах ЧВК поставили танк — и машина разрушила колонны. Люди фотографируются на фоне, событие печальное, но все-таки беспрецедентное, некоторые с грустью иронизируют, что у донской столицы появилась новая достопримечательность.

В Ростовском цирке пока не дают официальные комментарии. Информацию обещают предоставить по официальному запросу в «Росгосцирк». «КП-Ростов-на-Дону» направила вопросы в адрес компании.

Экс-директор, председатель НКО «Центр поддержки культуры и искусства» Дмитрий Резниченко говорит, что колонны можно быстро восстановить.

- Конечно, нужен ремонт. Но не вижу в этом особой проблемы. В отличие от фасада здания, сами колонны не представляют культурной ценности. Поэтому их можно восстанавливать без особых, специальных экспертиз. Они выложены из кирпича, сверху нанесли белую штукатурку. По предварительной оценке, стоимость восстановительных работ обойдется примерно в сумму 150 тысяч рублей. Вернуть колоннам прежний вид для специалистов будет несложно. Просто необходимо доложить выпавшую кирпичную кладку и отштукатурить все.

Также он пояснил, что финансовая нагрузка вряд ли ляжет на бюджет города или области, так как цирк принадлежит «Росгосцирку».

А вот с бронзовым памятником Олега Попова дело обстоит иначе.

– Больше беспокоят не колонны, памятник. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что у его основания повреждены гранитные плиты. Там прямо трещины. Полгода назад их точно не было, - поясняет Дмитрий Резниченко.

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