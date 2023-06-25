«Грустно от того, что стало с цирком»: Как изменились улицы Ростова после бойцов ЧВК «Вагнер»

Так сейчас выглядят колонны цирка. Фото: Наталья Захарченко.

Почти сутки прошли после отъезда бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова. 25 июня коммунальщики начали убирать город и восстанавливать дороги. Рассказываем, как выглядят улицы города после событий субботы и что думают об этом ростовчане.

Утром на улицах Ростова можно было наблюдать последствия вчерашнего приезда бойцов. Забитые под завязку урны, мусор на тротуарах, поврежденный асфальт и колонны цирка. В семь утра бригады рабочих уже во всю пытались привести центр города в порядок: восстанавливали трамвайные пути, мели улицы. В этот же день, по данным администрации, планировалось приступить к ремонту дорог.

Днем центральные улицы выглядели привычнее — коммунальщики убрали весь мусор. Трамваи снова начали ходить по рельсам. Состояние же асфальта удручающее. Правда власти планируют полностью восстановить его за два дня.

- Неприятно, конечно, на все это смотреть. Как теперь его будут ремонтировать? Обещают, что в ближайшее время. Ну будем надеется, что так и будет, — высказалась одна из прохожих журналисту «КП-Ростов-на-Дону».

Асфальт пообещали восстановить за два дня. Фото: Наталья Захарченко.

Правда многих больше заботит судьба цирка. Танк, поставленный у ворот, сильно повредил колонны. Прохожие до сих пор останавливаются возле здания и разглядывают разрушения, многие даже фотографируются. Некоторые с грустью иронизируют, что цирк за последние сутки стал популярной достопримечательностью.

Цирк стал популярной достопримечательностью. Фото: Наталья Захарченко.

- Очень грустно, что стало с цирком. Мне непонятно, для нужно было ставить здесь танк. Зачем они это сделали? — возмутился мужчина, осматривавший здание.

Такие разрушения оставил после себя танк. Фото: Наталья Захарченко.

Другая жительница уверена, что колонны быстро приведут в порядок. В конце концов цирк — объект культурного наследия.

- Красиво все выглядело, а они это повредили. Думаю, его быстро приведут в порядок, потому что это важная для города достопримечательность, — говорит девушка.

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