«Надеялись на лучшее»: что жители Ростова говорят о ситуации с ЧВК «Вагнер»

О случившемся напоминает разбитый асфальт в центре Ростова и не только. Фото: Лейла МИРИШОВА

Ростов-на-Дону приходит в себя после напряженной субботы, 24 июня, когда за событиями в донской столице следил весь мир. Еще ночью в центре города, в районе штаба Южного военного округа, появились люди в камуфляжной форме, начали стягивать тяжелую технику. Бойцы ЧВК «Вагнер» перекрыли один из главных проспектов — Буденновский — от Большой Садовой улицы до Красноармейской для движения автотранспорта. Часто требовали пешеходов освободить проспект, разойтись подальше, но ростовчане раз за разом возвращались, чтобы своими глазами увидеть, что происходит у них в городе.

Только ближе к полуночи машины стали покидать центр города, а в первом часу ночи 25 июня губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале сообщил о том, что бойцы покинули город. Тут же было восстановлено автомобильное движение на Будденовском проспекте. Пешеходы осматривались, глядя туда, где только что стояла военная техника.

Многие ростовчане были 24 июня у штаба ЮВО, чтобы лично следить за событиями. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

- Прекрасно, что все так разрешилось. Без потерь, без кровопролития и разрушения инфраструктуры, - говорит ростовчанин на месте недавно разворачивающихся событий.

Многие жители провели много часов в районе штаба ЮВО. Наблюдали за ситуацией, кто-то даже пытался подбодрить земляков - пришел с баяном и пел всем знакомые песни. Многие просто гуляли по вдруг ставшему пешеходным шестиполосному проспекту.

- Было не то чтобы страшно. Напряженно немного от накаляющейся атмосферы, - признается один из жителей города прямо на Буденновском проспекте. - А так в штатном режиме все. Как говорится, ожидали худшего, а надеялись на лучшее.

- Какое счастье, что все закончилось! - выдыхает с облегчением читательница нашей группы «ВКонтакте».

Ростов наводит порядок после напряженной субботы. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Настроение шикарное. Все в порядке, прибрались немного, мусор пособирали, - поделились молодые люди с нашим корреспондентом.

- Я очень рада, что жители Ростова повели себя адекватно, не поддались панике, адекватно среагировали. Благодаря людям - их умению реагировать, оценивать ситуацию быстро сегодня конфликт решился мирно. Спасибо, Ростов! - это уже мнение, оставленное после произошедшего в одном из городских пабликов.

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