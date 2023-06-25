Так сейчас выглядит территория возле здания ЮВО.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове 24 июня суббота оказалась непростой. Ночью очевидцы начали сообщать о появлении военной техники на улицах донской столицы. Возле здания Южного военного округа появились подозрительные люди в камуфляже. Бойцы ЧВК «Вагнер» были в городе целый день — первые машины начали уезжать только после полуночи.
Рассказываем, что сейчас происходит в центре Ростова-на-Дону.
Движение по Буденновскому проспекту, ставшему эпицентром происходящего, открыто. Машин на дорогах немного, как это обычно и бывает воскресным утром.
Еще вчера здесь было многолюдно. Толпы народа с любопытством разглядывали незваных гостей и военную технику, фотографировались, общались и даже пытались заговорить с людьми в форме. Сегодня можно лишь изредка заметить пешеходов.
По городу повреждено 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Фото: Лейла МИРИШОВА
А вот сотрудников коммунальных служб больше, чем, пожалуй, в любой другой день. Рабочие восстанавливают трамвайные пути, пострадавшие от проезда тяжелой техники. Военные автомобили оставили на дорогах «следы», трещины и небольшие выбоины. По данным администрации, по городу было повреждено 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Рабочие восстанавливают трамвайные пути.
Фото: Лейла МИРИШОВА
Не повезло и ростовскому цирку. Каменным колоннам, между которых бойцы «припарковали» танк, явно потребуется ремонт. К фасаду здания приставлена вырванная часть калитки.
Повреждены колонны и забор.
Фото: Лейла МИРИШОВА
Напоминают о вчерашних событиях урны, под завязку забитые мусором. Дворники смиренно метут улицы и убирают тут и там разбросанные бутылки.
Видно, что вчера на центральных улицах было немало людей.
Фото: Лейла МИРИШОВА
А вот деловая активность в городе потихоньку оживает. Постепенно открывают свои двери магазины, кафе и ресторанчики, которые в разгар происходящего решили приостановить работу.
Магазины и кафе начинают работать.
Фото: Лейла МИРИШОВА
Но есть места Ростове, по которым и не скажешь, что меньше суток назад здесь был аншлаг. Пригородный железнодорожный вокзал опустел. Нет больше очередей из желающих покинуть донскую столицу. Работает по расписанию и автовокзал. 24 июня все рейсы отменили — сегодня кассы уже начали продавать билеты пассажирам.
Кассы автовокзала снова открыты.
Фото: Лейла МИРИШОВА
Напомним, 24 июня в Ростове ввели ряд мер безопасности. Некоторые из них больше не действуют, об отмене других власти пока не сообщают. В донской столице все еще отменены массовые мероприятия. Въезд в город со стороны Таганрога, по словам автомобилистов, до сих пор закрыт.
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