Восстановлено движение в центре, люди расходятся по домам: Что происходит в Ростове после ухода бойцов ЧВК «Вагнер»

Ростовчане пробыли в центре города до поздней ночи. Фото: Лейла МИРИШОВА

В двенадцатом часу ночи Ростов вздохнул с облегчением. Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули центр города и направились за его пределы. Здесь они находились почти сутки, с рассвета 24 июня, стянув тяжелую военную технику к зданию штаба Южного военного округа. Из-за этого был перекрыт Буденновский проспект от Красноармейской улицы до Большой Садовой.

После того, как колонна военной техники уехала из центра города, а за ней и джип с владельцем военной компании Ростов быстро стал возвращаться к привычному ритму жизни.

Жители своими глазами видели, как военная техника покидает центр города. Фото: Лейла МИРИШОВА

Практически сразу было восстановлено движение автотранспорта. Сначала по с запада на восток и с востока на запад, например по улице Горького, мимо того самого Ростовского цирка и торгового центра, в которых занимали днем наблюдательные посты люди в камуфляжной форме. А вскоре и по проспекту Буденновскому. Водители первыми прочувствовали на себе последствия: гусеницы разбили асфальт и трамвайные пути на одном из центральных проспектов.

Людей в центре в ночь с субботы на воскресенье немало. Многие остались проводить колонну уезжающей техники и людей до самой последней машины, чтобы лично убедиться, что они покидают город.

После того, как бойцы уехали, на Буденновском проспекте восстановлено движение. Фото: Лейла МИРИШОВА

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность. Обстановка спокойная. Молодежь еще прогуливается, но постепенно в большинстве своем ростовчане расходятся по домам. Некоторые следили за ситуацией в городе лично много часов — провели весь день до глубокой ночи на ногах.

В первом часу ночи 25 июня губернатор Василий Голубев сообщил о том, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря.

Ну а город готовится к утру воскресенья. Дороги убирает коммунальная техника, с рассветом выйдут дворники, которые и в непростой день 24 июня с невозмутимым видом убирали улицы даже рядом с тяжелой военной техникой. Периодически слышны сирены: пожарные машины едут на вызовы в разные районы города, «скорые» везут пациентов — все экстренные службы, как и коммунальные, работают в штатном режиме, проинформировали в администрации города.

Известно, что восстановлено движение маршрутов общественного транспорта, идущих по Большой Садовой улице. Других уточнений от администрации города пока не поступало.

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