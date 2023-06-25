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Общество24 июня 2023 22:44

Восстановлено движение в центре, люди расходятся по домам: Что происходит в Ростове после ухода бойцов ЧВК «Вагнер»

Ростов-на-Дону возвращается к обычной жизни после ухода бойцов ЧВК «Вагнер»
Татьяна ТИХОНОВА
Ростовчане пробыли в центре города до поздней ночи.

Ростовчане пробыли в центре города до поздней ночи.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В двенадцатом часу ночи Ростов вздохнул с облегчением. Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули центр города и направились за его пределы. Здесь они находились почти сутки, с рассвета 24 июня, стянув тяжелую военную технику к зданию штаба Южного военного округа. Из-за этого был перекрыт Буденновский проспект от Красноармейской улицы до Большой Садовой.

После того, как колонна военной техники уехала из центра города, а за ней и джип с владельцем военной компании Ростов быстро стал возвращаться к привычному ритму жизни.

Жители своими глазами видели, как военная техника покидает центр города.

Жители своими глазами видели, как военная техника покидает центр города.

Фото: Лейла МИРИШОВА

Практически сразу было восстановлено движение автотранспорта. Сначала по с запада на восток и с востока на запад, например по улице Горького, мимо того самого Ростовского цирка и торгового центра, в которых занимали днем наблюдательные посты люди в камуфляжной форме. А вскоре и по проспекту Буденновскому. Водители первыми прочувствовали на себе последствия: гусеницы разбили асфальт и трамвайные пути на одном из центральных проспектов.

Людей в центре в ночь с субботы на воскресенье немало. Многие остались проводить колонну уезжающей техники и людей до самой последней машины, чтобы лично убедиться, что они покидают город.

После того, как бойцы уехали, на Буденновском проспекте восстановлено движение.

После того, как бойцы уехали, на Буденновском проспекте восстановлено движение.

Фото: Лейла МИРИШОВА

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность. Обстановка спокойная. Молодежь еще прогуливается, но постепенно в большинстве своем ростовчане расходятся по домам. Некоторые следили за ситуацией в городе лично много часов — провели весь день до глубокой ночи на ногах.

В первом часу ночи 25 июня губернатор Василий Голубев сообщил о том, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря.

Ну а город готовится к утру воскресенья. Дороги убирает коммунальная техника, с рассветом выйдут дворники, которые и в непростой день 24 июня с невозмутимым видом убирали улицы даже рядом с тяжелой военной техникой. Периодически слышны сирены: пожарные машины едут на вызовы в разные районы города, «скорые» везут пациентов — все экстренные службы, как и коммунальные, работают в штатном режиме, проинформировали в администрации города.

Известно, что восстановлено движение маршрутов общественного транспорта, идущих по Большой Садовой улице. Других уточнений от администрации города пока не поступало.

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