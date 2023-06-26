Пожару присвоили второй ранг сложности. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Появилось видео масштабного пожара в ростовском зоопарке. На кадрах в небо поднимается высокий столб дыма. Мимо по дороге едут автомобили, пешеходы останавливаются в удивлении.

Рядом с Ростовским зоопарком уже стоят машины экстренных служб, в том числе пожарная, реанимобиль.

На главной аллее на входе в сам зоопарк, у известной скульптуры оленю, уже развернулись пожарные. Стоят пожарные машины, через двор протянуты пожарные рукава.

Несмотря на пугающий столб дыма, к зоопарку подтягиваются местные жители. Зевак немного, их не пропускают дальше шлагбаума, но людям все равно интересно, как работают пожарные.

https://www.kp.ru/share/i/12/13217496/wr-960.jpg

Напомним, в 18.33 стало известно о возгорании кровли на площади 300 квадратных метров, сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. Там же добавили, что ведется эвакуация животных. На кадрах сотрудники зоопарка вместе с пожарными спасают из горящего здания кроликов. Пушистых достают из клеток и помещают в большой контейнер, напоминая друг другу, что крышку нельзя закрывать, чтобы у животных был доступ к воздуху.

В 19.00 пожару был присвоен второй ранг сложности, при этом угроза распространения пламени, по словам огнеборцев, отсутствует. Также спасатели сообщают, что в ЧП нет погибших и пострадавших.

На данный момент в тушении пожара задействованы 48 человек и 17 единиц техники.

Спасенных животных эвакуируют сотрудники МЧС и работники зоопарка. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Как сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» в 19.38 на место приехали сотрудники управления культуры.

Мы будем держать вас в курсе развития событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из ростовского зоопарка эвакуируют животных из-за крупного пожара

Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров (подробнее)