Экзотариум загорелся вечером 26 июня. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Крупный пожар произошел в зоопарке Ростова-на-Дону 26 июня 2023 года. В этот день учреждение отмечало 96 лет со дня основания.

Что происходит на месте пожара в Ростовском зоопарке

Возгорание случилось около 18:35 на Зоологической улице. Пламя начало быстро распространяться по территории зоопарка. Возгорание случилось в здании музея зоопарка. Там же находится экзотариум, где содержат экзотических зверей: летучих мышей, грызунов, пауков, змей.

Пламя охватило 300 квадратных метров. Объявлен ранг № 2. Угроза распространения отсутствует, — рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

К 19:55 пожар удалось локализовать, в 20:01 произошла ликвидация открытого горения. Сейчас на месте проводится заливка крыши и проливка конструкций.

Сколько животных погибло при пожаре в зоопарке Ростова

Пока проходило тушение открытого горения, спасатели эвакуировали зверей с территории.

- Все животные были эвакуированы из зоопарка. Ежи шиншиллы мыши кролики мелкие млекопитающие, - рассказал «КП» - Ростов»Виктор Косов, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Ростовской области

Тушение осуществлялось по повышенному уровню опасности.

На месте продолжают работу 48 сотрудников МЧС, к спасательной операции привлекли 17 единиц техники. Сообщений о погибших и пострадавших людях с места ЧП не поступало.

Тем временем свою проверку уже запустила региональная прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - сказали в прокуратуре Ростовской области

Из-за чего произошел пожар в здании экзотариума ростовского зоопарка 26 июня

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Точные причины появятся позднее.

26 июня 1927 года зоопарк был впервые открыт для посетителей. Празднование Дня Рождения зоосада было назначено на 1 июля. 26 июня он работал в штатном режиме. В здании, где произошло возгорание, также находится музей, рассказывающий историю создания зоосада.

Всего территория зоопарка включает 60 гектаров земли, в коллекции 509 видов животных. В зоосаде проживают около 7,5 тысяч особей.

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