Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Названа предварительная причина крупного пожара на территории ростовского зоопарка. Оказалось, что огонь в зоосаде мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

Причины пожара в зоопарке Ростова 26 июня 2023 года

Учреждение загорелось 26 июня 2023 года в 18:33. Именно в этот день зоопарк отмечал 96-й День рождения. Его открыли для посетителей в 1927 году. В здании музея, где хранились сведения об истории парка, и произошел пожар. Пламя распространилось на крышу здания. Кровля плавилась, а небо заволокло густым черным дымом. В том же здании находится экзотариум, место содержания мелких и экзотических животных.

К моменту приезда на место пожарных, огонь уже успел распространиться на 300 квадратных метров. Спасатели прибыли на место по повышенному уровню тревоги. К счастью, огонь вовремя удалось локализовать, он не успел вырваться в город.

На месте работали 48 сотрудников МЧС, к спасательной операции привлекли 17 единиц техники. К 20:35 огонь устранили, а спасенных животных увели в безопасное место

Из-за чего загорелся зоосад в Ростове-на-Дону

Достоверной информации о причинах возгорания нет. Очевидцы сообщают, что увидели дым, исходивший из музея. Сотрудники зоопарка также не раскрыли причин произошедшего. Их предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Прокуратура уже запустила свою проверку по факту происшествия.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - сказали в прокуратуре Ростовской области.

Последствия пожара в зоопарке Ростова 26 июня 2023 года

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. Как рассказал «КП» - Ростов» Виктор Косов, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Ростовской области, все животные были эвакуированы из зоопарка. Пожарные спасли ежей, шиншилл, мышей, кроликов и других мелких млекопитающих.

- Всего было эвакуировано 50 мелких зверюшек. Их поместили в слоновник. Животные не успели надышаться дымом их здоровье вне опасности. Сейчас будут решать какие вольеры или помещения рассортировывать животных, - рассказали «КП» - Ростов» сотрудники зоопарка.

Всего территория зоопарка включает 60 гектаров земли. На территории проживают 7,5 тысяч особей 509 разных видов. Почти всех удалось вывести безопасно эвакуировать с территории. Единственные, кто пострадал, это кормовые тараканы, предназначенные для кормления обитателей зоопарка. Остальные обитатели учреждения в целости и безопасности. За ними ухаживают сотрудники учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуируют людей и животных, редкие виды в опасности: что известно о крупном пожаре в зоопарке в Ростове-на-Дону

Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону 26 июня произошел в 96-й День рождения учреждения. (Подробности)