Спасли ежей, шиншилл, и мелких кроликов: как эвакуировали животных при пожаре в Ростовском зоопарке

Из загоревшегося экзотариума вынесли 50 зверей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Толпа зевак облепили ворота ростовского зоопарка. Дальше их не пускает охрана, но за забором видно, как умело работают пожарные. Из охваченного дымом здания они выносят и передают сотрудникам зоосада мелких животных — еще несколько жизней спасены... Рассказываем, как 96-й день рождения крупнейшего в Европе — Ростовского зоопарка обернулся ЧП, и как спасали редких животных — крылатых, хвостатых и чешуйчатых.

ОГОНЬ С КРЫШИ ПРОНИК В ЗДАНИЕ, ЖИВОТНЫЕ МОГЛИ ПОГИБНУТЬ

О пожаре стало известно в 18.33. Как рассказали в Главном управлении МЧС по Ростовской области, загорелась крыша на здании музея и экзотариума на площади 300 квадратных метров.

На место немедленно выехали 48 огнеборцев и 17 единиц техники. В 19.00 пожару был присвоен второй ранг сложности, понадобилась подмога — всего в тушении принимали участие 57 человек и 21 машина спецтехники.

- Второй ранг сложности был присвоен пожару из-за распространения пламени с кровли на внутренние помещения - возможна была гибель животных, - объяснил замначальника поисково-спасательной службы Ростова Ярослав Радченко. - Пожарные тушили здание как внутри, эвакуируя животных совместно со спасателями, так и кровлю сверху, разбирая ее и проливая водой.

РАБОТНИКИ ЗООПАРКА РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ СО СПАСАТЕЛЯМИ

К большой удаче угрозы распространения пламени не было. Как и погибших и пострадавших среди людей. На момент возгорания в здании находился обслуживающий персонал — люди вовремя были эвакуированы.

А чтобы не потерять и животных, работники зоопарка без раздумий бросились на помощь спасателям. Им выносили из задымленных помещений клетки и контейнеры, а сотрудники быстро, как могли, но в то же время бережно распределяли тех же пушистых кроликов по большим контейнерам и отвозили их подальше от здания, где они могли погибнуть.

В городских пабликах в считанные минуты разлетелись кадры, как сотрудники катят по аллее тележку, груженую несколькими тяжелыми аквариумами из террариума.

- Вынесли до 50 животных. Кролики, крысы, животные из террариума, в том числе змей, - перечисляет Ярослав Радченко. - Их эвакуировали из помещений, где была опасность их гибели.

ПРИ ЭВАКУАЦИИ НЕ КУСАЛИСЬ И НЕ ЦАРАПАЛИСЬ

Все-таки без жертв при пожаре не обошлось. К сожалению, погибли кормовые тараканы, которые использовались для питания обитателей зоопарка.

Пожарные вынесли из помещения более полусотни животных. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Как объяснили в МЧС, площадь здания — около тысячи метров, а площадь пожара — порядка трехсот. Так что эвакуировали животных только из помещений, где их жизни и здоровью была реальная угроза. В дальнем крыле обитатели зоопарка остались на своих местах.

Кстати, по словам огнеборцев, от укусов или когтей испуганных животных никто не пострадал.

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