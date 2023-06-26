Пострадали только кормовые тараканы: из ростовского зоопарка эвакуировали 50 зверей

Животных разместили в слоновнике. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Во время пожара в зоопарке в Ростове спасли 50 зверей. Об этом журналисту «КП-Ростов-на-Дону» сообщили сотрудники МЧС.

Огонь охватил помещение нового экзотариума вечером 26 июня. Заметив дым, сотрудники обратились в МЧС. На место прибыли 48 спасателей.

Вместе с сотрудниками зоопарка пожарные эвакуировали 50 зверей. Мышей, шиншилл, ежей и маленьких кроликов поместили в контейнеры и разместили в слоновнике. К счастью, почти никто из животных не пострадал. «Досталось» только тараканам.

— Животные не успели надышаться дымом их здоровье вне опасности. Пострадали только тараканы, которые предназначались на корм животным, — рассказал один из спасателей.

К 18.50 пожар потушили. Сейчас сотрудники решают, в каких помещениях обитателям экзотариума будет комфортнее.

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