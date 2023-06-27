Ливень в Ростове-на-Дону 27 июня 2023: прямая трансляция непогоды

Ночью на Ростов обрушился сильный дождь. Фото: Кристина Круговых

Мощный ливень пошел в Ростове-на-Дону ночью 27 июня. На донскую столицу обрушился сильный дождь с грозой и сильным ветром и градом. Рассказываем, что происходит в городе.

Напомним, накануне в донском управлении МЧС объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильных дождях с грозой и усилением ветра до 20 — 23 метров в секунду.

В центре шел ливень с градом размером с горошину. Фото: Кристина Круговых

Улицы в центре города превратились в реки. Машины с трудом проезжают по затопленным дорогам.

В небе сверкает молния, слышны громкие раскаты грома. Ростовчанам, которые не успели добраться до дома, приходится ожидать, когда осадки стихнут.

Похожая ситуация и Западном микрорайоне. Подтопило улицы в одном из ЖК.

Дождь сопровождается сильным ветром. В центре - с градом размером с горошину.

Ранее в МЧС объявляли штормовое предупреждение. Фото: Кристина Круговых

Ближе к полуночи ливень стих, пошел слабый дождь, но на дорогах в центре все также текли реки. В полночь мощный ливень зарядил с новой силой и продлился около получаса.

Град прошел за 5-10 минут. Фото: Круговых Кристина

Как сейчас сообщают жители центра города и Западного жилого массива, дождь практически прекратился, а с ним и ветер. В центре до сих пор видна гроза.

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