Ливень в Ростове-на-Дону 27 июня 2023: прямая трансляция непогоды

Ночью на Ростов обрушился сильный дождь.
Фото: Кристина Круговых
Мощный ливень пошел в Ростове-на-Дону ночью 27 июня. На донскую столицу обрушился сильный дождь с грозой и сильным ветром и градом. Рассказываем, что происходит в городе.
Напомним, накануне в донском управлении МЧС объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильных дождях с грозой и усилением ветра до 20 — 23 метров в секунду.
В центре шел ливень с градом размером с горошину.
Фото: Кристина Круговых
Улицы в центре города превратились в реки. Машины с трудом проезжают по затопленным дорогам.
В небе сверкает молния, слышны громкие раскаты грома. Ростовчанам, которые не успели добраться до дома, приходится ожидать, когда осадки стихнут.
Похожая ситуация и Западном микрорайоне. Подтопило улицы в одном из ЖК.
Дождь сопровождается сильным ветром. В центре - с градом размером с горошину.
Ранее в МЧС объявляли штормовое предупреждение.
Фото: Кристина Круговых
Ближе к полуночи ливень стих, пошел слабый дождь, но на дорогах в центре все также текли реки. В полночь мощный ливень зарядил с новой силой и продлился около получаса.
Град прошел за 5-10 минут. Фото: Круговых Кристина
Как сейчас сообщают жители центра города и Западного жилого массива, дождь практически прекратился, а с ним и ветер. В центре до сих пор видна гроза.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 26-30 июня: пятидневка дождей, грозы и жара до +35
Жару до +35 и дожди с грозами прогнозируют синоптики на неделе в Ростовской области (подробнее)