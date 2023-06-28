Под Ростовом загорелся склад с резиной, огнем охвачено 400 квадратных метров

Пожару присвоен второй ранг сложности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупный пожар разгорелся под Ростовом вечером в среду, 28 июня. Горит склад с резиной в Аксайском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о возгорании в хуторе Ленина по улице Западная поступило в 20.20, - уточнили в экстренном ведомстве. - Горит склад по производству резины.

Когда огнеборцы прибыли на место и оценили сложившуюся ситуацию, пожару был присвоен второй ранг сложности. Известно, что на данный момент огнем охвачена площадь в 500 квадратных метров.

В тушении пожара сейчас задействованы 53 человека и 19 единиц техники.

В 21.00 МЧС уточнили, что горит кровля на площади 400 квадратных метров.

В 21.02 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.

В 21.12 зафиксирована ликвидация открытого горения.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

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