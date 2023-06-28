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НовостиПроисшествия28 июня 2023 17:57

В Аксайском районе произошел пожар на складе с резиной

На месте работают 53 спасателя и 19 единиц спецтехники
Лейла МИРИШОВА
На месте работают 53 спасателя и 19 единиц спецтехники

На месте работают 53 спасателя и 19 единиц спецтехники

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Аксайском районе горит кровля склада резины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 28 июня в хуторе Ленина на улице Западной.

По предварительной информации, кровля начала полыхать около 20:20. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя за считанные минуты охватило порядка 400 квадратов. Пожару присвоен второй ранг сложности. Сейчас на месте ЧП работают 53 спасателя и 19 единиц спецтехники.

Причина пожара уточняется.

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