Пожар произошел в Аксайском районе.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В хуторе Ленина в Аксайском районе 28 июня загорелся слад шин. Рассказываем, что известно о крупном пожаре в Ростовской области.
Сообщение о возгорании поступило в 20.20. По данным донского управления МЧС, вспыхнуло цельнометаллическое здание склада. Пожару присвоили второй ранг сложности.
- Площадь пожара — 400 квадратных метров. Задействовано 53 человека, 19 единиц техники, — прокомментировали в МЧС.
Как позже уточнили в ведомстве, пожар удалось локализовать. В 21.12 спасатели ликвидировали открытое горение.
Официальная информация о причинах пожара пока не сообщается. В прокуратуре Ростовской области сообщили, что проверят соблюдение требований пожарной безопасности.
— Будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.
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