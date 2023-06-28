Пожар произошел в Аксайском районе. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В хуторе Ленина в Аксайском районе 28 июня загорелся слад шин. Рассказываем, что известно о крупном пожаре в Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20.20. По данным донского управления МЧС, вспыхнуло цельнометаллическое здание склада. Пожару присвоили второй ранг сложности.

- Площадь пожара — 400 квадратных метров. Задействовано 53 человека, 19 единиц техники, — прокомментировали в МЧС.

Как позже уточнили в ведомстве, пожар удалось локализовать. В 21.12 спасатели ликвидировали открытое горение.

Причины пожара на складе шин в Ростовской области

Официальная информация о причинах пожара пока не сообщается. В прокуратуре Ростовской области сообщили, что проверят соблюдение требований пожарной безопасности.

— Будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

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