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НовостиПроисшествия28 июня 2023 18:46

В Аксайском районе пожарные ликвидировали открытый огонь на складе с резиной

Пожару присвоен второй ранг сложности
Лейла МИРИШОВА
Огонь охватил порядка 400 квадратов

Огонь охватил порядка 400 квадратов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Аксайском районе спасатели ликвидировали открытый огонь на кровле склада с резиной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 28 июня в хуторе Ленина на улице Заводской.

- В 21:12 ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что склад загорелся около 20:20. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя буквально за несколько минут охватило порядка 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

В тушении пожара сейчас задействованы 53 человека и 19 единиц техники.

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(Подробности)