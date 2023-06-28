Подростка, напавшего на мужчину с ножом, задержали и доставили в полицию, а раненого ищут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчане обсуждают новость: вечером 28 июня 16-летний юноша ножом ранил мужчину. Как рассказывают очевидцы, ЧП произошло возле одного из торговых центров. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о подростке и происшествии.

Как сообщил «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник, знакомый с ситуацией, парень в компании отмечал окончание девятого класса. По предварительным данным, школьник выпил и вспомнил о душевной ране. Три недели назад он якобы узнал об измене любимой девушки.

- Он был всегда спокойным, агрессии никогда ни к кому не проявлял. Но очень переживал из-за несчастной любви. Когда узнал о девушке как с цепи сорвался. А тут еще и выпил, - говорит источник.

По словам очевидцев, в районе пешеходного перехода на подростка стал кричать водитель средних лет на внедорожнике, потому что школьник шел по проезжей части, а не по тротуару. 16-летний юноша что-то ответил, и тут завязался конфликт. Школьник достал нож, которым, как говорят свидетели, ударил водителя.

Несколько человек бросились разнимать драку. Очевидцы вызвали скорую помощь, но к моменту приезда медиков пострадавшего на месте уже не оказалось, и о его состоянии ничего неизвестно.

Подозреваемый тем временем задержан. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по области.

— Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в донском главке.

Полицейские ведут проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего и выясняя, насколько тяжелые травмы получил потерпевший.

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