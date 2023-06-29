В Шахтах загорелся многоквартирный дом, на месте работают 34 пожарных

С пожаром борются 34 человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Шахты в многоквартирном доме произошел крупный пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренное ведомство в 12.30.

Пожарные выехали на адрес по улице Проезд 2-й Квартал. На месте огнеборцы увидели, что полыхает второй этаж.

- Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 150 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства. - К ликвидации последствий привлечены в общей сложности 34 человека и 11 единиц техники.

Спасатели уточняют, что по состоянию на 13.20 площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров. Были эвакуированы 40 человек.

- К ликвидации последствий привлечены 92 человека и 29 единиц техники, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.

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