БК «БАРС-РГЭУ» решил стать вторым в топе мужским клубом Ростова

Главное достижение «БАРС-РГЭУ» в прошлом сезоне — чемпионство в Высшей лиге и переход в Суперлигу. Фото: Дмитрий Кутепов

Баскетбол на Дону усиливает свои позиции. Так, руководство баскетбольного клуба «БАРС-РГЭУ» подвело итоги сезона, представило нового тренера, рассказало о планах участия в Суперлиге во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

ВЫШЛИ В СУПЕРЛИГУ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Директор клуба Сергей Косинов считает, что главным достижением прошлого сезона стало чемпионство в Высшей лиге и переход в Суперлигу.

— Это то, к чему мы шли долгие годы. Наш клуб имеет долгую историю. Мы начинали со студенческих лиг и прошли тернистый и сложный путь, — отметил Сергей Сергеевич. — Мы много сил отдали для того, чтобы клуб вышел в чемпионат Высшей лиги.

Перед клубом ставилась задача выйти в Суперлигу за пять лет, но с ней баскетболисты справились за четыре года.

ДОБИТЬСЯ ВТОРОГО МЕСТА

— Основной задачей в следующем сезоне — усиление зрительского интереса. Мы хотим вернуть болельщиков, любителей мужского баскетбола, вывести востребованность клуба на новый уровень, — отметил руководитель БК.

Он также намерен в ближайшей перспективе сделать «БАРС-РГЭУ» вторым в топе мужских клубов донской столицы после ФК «Ростов».

— В предстоящем сезоне мы намерены адаптироваться к Суперлиге, понять, насколько высок уровень команд в ней. Все будет зависеть от того состава, который будет представлен в сентябре, — объяснил Сергей Косинов.

В следующем сезоне клуб планирует выступать в КСК «Экспресс». Для выступлений подготавливают также зал в Северном микрорайоне. В команде рассчитывают начать переговоры по поводу Школы олимпийского резерва, если гандбольный клуб переедет на другую площадку.

Руководитель клуба отметил, что первая домашняя игра будет бесплатной. Затем зрителям придется платить за билеты. Решается вопрос о введении абонементов на матчи.

НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Наставник команды Александр Соснин избавился от приставки исполняющего обязанности — его официально назначили на должность главного тренера клуба. Также появилась ставка второго тренера. Им стал Андрей Дорофеев, который тренирует команду ДГТУ.

— У Дорофеева хороший игровой опыт. Он — профессионал, воспитанник ростовской спортшколы, молодой, амбициозный, — говорит Александр Леонидович. — Сейчас мы с ним постоянно поддерживаем связь. Обсуждаем игру баскетболистов, стратегию на следующий сезон и другие важные вопросы.

Директор клуба Сергей Косинов и главный тренер Александр Соснин в следующем сезоне планируют адаптироваться к Суперлиге и поднять интерес к баскетболу. Фото: Дмитрий Кутепов

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЗАТРАТЫ

Из-за перехода клуба в Суперлигу финансовые затраты клуба значительно возрастут. Увеличится количество выездов, взносы за команду и судейство.

В клубе рассчитывают, что правительство области на фоне побед баскетболистов обратит на них больше внимания. Ранее ректор РГЭУ «РИНХ» Елена Макаренко подтвердила, что вуз продолжит поддерживать команду. Также спонсором клуба стал молочный завод «Богатырский край»: сейчас там рассматривают возможность создания серии продуктов здорового питания.

— Мы будем поддерживать и дальше команду, будем развивать баскетбол не только в нашем университете, но и Ростовскую баскетбольную лигу, — заверил проректор РГЭУ «РИНХ» Евгений Денисов.

А поскольку состав усилят игроки более высокого уровня, то и зарплаты в клубе вырастут.

— Клуб входит в новый сезон без долгов и без каких-то предпосылок к тому, что возникнут сложности, которые смогут остановить его участие в Суперлиге, — говорит директор клуба Сергей Косинов.

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА

— При формировании состава мы бы хотели сохранить костяк, а также привлечь местных баскетболистов с опытом выступления в Суперлиге, — сообщил главный тренер Александр Соснин. — В июле пройдет сбор, на котором будут рассмотрены кандидатуры молодых игроков 2007 года рождения и младше.

Сейчас клуб ведет активные переговоры с другими командами по поводу привлечения талантливых игроков.

Сейчас клуб ведет подбор новых игроков. Фото: Дмитрий Кутепов

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в донском Заксобрании Сергей Александрович Косинов отметил, что сейчас необходимо развивать интерес к этому динамичному виду спорта у подрастающего поколения. В Ростовской области много баскетбольных площадок.

Так, Ростовская баскетбольная лига служит спортивным лифтом для подрастающего поколения в донской столице. Баскетболистам дают возможность проявить себя, свои навыки и умения, полученные спортивных школах. Лига была создана для того, чтобы сократить пропасть между детской спортивной школой и профессиональными клубами. Сейчас в нее входит 31 команда.

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