Ушел из жизни главный тренер БК «БАРС-РГЭУ» Ростова-на-Дону Александр Зрядчиков

Александр Зрядчиков за короткое время вывел ростовчан в лидеры чемпионата Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону стало известно о смерти главного тренера БК «БАРС-РГЭУ» Александра Зрядчикова. Специалист ушел из жизни после инсульта в больнице Магнитогорска, ему было 76 лет.

- С нашим клубом Александр Модестович начал работать с августа 2022 года, но за это короткое время успел вывести команду в лидеры чемпионата. Это был светлый и добрый человек, профессионал своего дела, - сообщили в БК «БАРС-РГЭУ».

По данным Российской федерации баскетбола, Александр Зрядчиков в качестве игрока выступал за «Красный котельщик» и сборную РСФСР, а после этого стал тренером.

В 1992 году он вывел «Красный котельщик» в Высшую лигу чемпионата России. Позже баскетбольный наставник работал в казанском УНИКСе и ЕВРАЗе, возглавлял «Старый Соболь» из Нижнего Тагила. В 2004 году вернулся в казанский клуб и проработал там еще более 10 лет.

После этого специалист перешел в ростовский БАРС-РГЭУ. Под его руководством донская команда вышла в финал первого розыгрыша Кубка Тараканова и по итогам этапа чемпионата Высшей лиги разделила первое место с «Челбаскетом».

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