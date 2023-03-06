В Ростовской области без вести пропал 44-летний мужчина

Мужчина не выходит на связь с близкими несколько дней. Фото: "ЛизаАлерт"

В Обливском районе без вести пропал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Мужчина вышел из дома 1 марта, после чего связь с ним оборвалась. Обеспокоенные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы.

Рост пропавшего – около 184 сантиметров. У него среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в камуфляжный зимний костюм, белые валенки и черная шапка.

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