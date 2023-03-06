Плановое отключение света запланировано в Ростове в понедельник. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В понедельник, 6 марта, в Ростове-на-Дону без электричества останутся десятки домов, предупреждает компания «Донэнерго».

Так, с 9.00 до 16.00 без света останутся дома по ул. Стабильная 15, 15/1, 17/1, 21/1; ул. Жмайлова 4/5.

С 9.00 до 17.00 свет отключат на ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18, просп. Коммунистический 11, 15; ул. Тружеников 36а, 32/1; ул. 1-я Краснодарская 55, 88; ул. 2-я Краснодарская 119, ул. Мурлычева 49-75, 46-66; ул. 14-я линия 9-27,18-34; ул. 12-я линия 33-49, 38-56; ул. 1-я Майская 23-25, ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-ая Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; пер. Кавказский 12; ул. К.Цеткин 1; пер. Горийский 1-13, 2-24.

С 9.00 до 19.00 запланированы отключения света по адресам ул. Коровкина 21-45, 20-46; ул. 12-го февраля 64, 64А-98; пер. Гвардейский 79-85; пер. Скрыпника 59-63, 64-68; пер. Халтуринский 163.

С 9.00 до 15.00 - ул. Пирамидная 2-16, 3-17; ул. Мечникова 2-12.

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