В Ростове синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, сообщают в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 6 марта, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов. Вечером столбик термометра опустится до -2. Порывы северо-западного и западного ветра достигнут 5-10 м/с.

Уже к середине недели в городе ожидается потепление.

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