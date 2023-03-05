В Ростовской области 8 марта ожидается потепление до +16

В праздничный день по-весеннему потеплеет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В праздник, 8 марта, в Ростове-на-Дону, ожидается потепление до +16 градусов. При этом никакой дождь не должен омрачить настроение жителей донской столицы в Международный женский день. Об этом сообщают в своем прогнозе синоптики Ростгидрометцентра.

Среда обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный и южный со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами днем до 12-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха +1-3, а днем столбики термометров поползут вверх, чтобы порадовать виновниц праздника, и достигнут +14-16 градусов.

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