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НовостиОбщество6 марта 2023 3:59

Жителей Ростовской области ждет короткая рабочая неделя

Рабочими будут четыре дня
Полина ШЕВЧЕНКО
Началась короткая рабочая неделя.

Началась короткая рабочая неделя.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Четырехдневная рабочая неделя началась в России. Среда, 8 марта, будет выходным, приуроченным к Международному женскому дню, сообщает Роструд.

Таким образом, рабочими будут 6,7, 9 и 10 марта. Также на час будет сокращен рабочий предпраздничный день, 7 марта.

Следующие длинные выходные ожидаются на майские праздники. Выходной с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая. Так, выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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