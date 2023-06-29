В Ростовской области приняли поправки в региональный закон о налогах

В Ростове донские парламентарии провели очередное заседание. Фото: пресс-служба ЗС РО

На очередном заседании донские парламентарии утвердили поправки в региональном налоговом законодательстве. Изменения подготовлены и внесены губернатором Ростовской области совместно с группой депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании – Александром Ищенко, Светланой Манакиной и Андреем Харченко.

Таким образом были расширены меры поддержки участникам СВО и случаи применения налогового вычета.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Теперь, согласно новой версии закона, транспортным налогом смогут воспользоваться все участники специальной военной операции и члены их семей.

– Ранее эта льгота предоставлялась только мобилизованным гражданам и членам их семей. Губернатор совместно с тремя депутатами внес изменения. Что важно, освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться на налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. То есть налог не надо будет платить вплоть до 2024 года включительно, – объяснил суть нововведений Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

А замгубернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова добавила, что есть особенность применения льготы для контрактников и добровольцев, а также из родных.

– Если мобилизованным льготы предоставляются в беззаявительном характере, поскольку информационное взаимодействие между министерством обороны и федеральной налоговой службы отлажены, то добровольцам и контрактникам или их родным надо все же обращаться с заявлением, – сказала она.

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Также на заседании депутаты приняли поправки, расширяющие случаи применения инвестиционного налогового вычета. Отметим, что изменения были подготовлены фракцией «Единая Россия» в донском парламенте.

Теперь новой мерой поддержки смогут воспользоваться меценаты, которые помогают учреждениям среднего профессионального образования. Речь идет о 110 донских колледжах и техникумах и о 19 вузах, готовящих специалистов по программам среднего профессионального образования.

По словам заместителя Председателя ЗС– председателя комитета по образованию Светланы Мананкиной, это значимое изменение, цель которого – сблизить интересы учреждений СПО с и донских работодателей, испытывающих острый дефицит в кадрах.

Применение механизма инвестиционного налогового вычета поможет заинтересованному работодателю за счет налога на прибыль, который ему и так необходимо платить в казну, дооснастить учебные организации. То есть направить эти средства на создание технологичных мастерских, на приобретение нового оборудования, на подготовку специалистов именно того уровня квалификации, которые нужны конкретному работодателю.

Кроме того, инвестиционный налоговый вычет также теперь распространяется в отношении тех организаций, которые жертвуют свои средства филармониям. В Ростовской области их всего две – в Ростове-на-Дону и в Шахтах.

Но они играют огромную роль в развитии музыкальной культуры в нашем регионе.

– Мы очень внимательно оцениваем возможности использования инвестиционного налогового вычета, этой теме специально был посвящен круглый стол. С одной стороны, это выпадающие доходы областного бюджета, с другой стороны, эти же суммы идут предметно в образовательные учреждения, в учреждения культуры и позволяют точечно решать проблемы, которые, может быть, с областного уровня не видны, – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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