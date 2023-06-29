Бойцы ЧВК «Вагнер» оставили после себя в Ростове БТР, автоматы и противотанковые мины

24 июня в Ростов стянули военную технику. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону после отъезда колонны ЧВК «Вагнер» обнаружили оставленную военную технику и боеприпасы. Чтобы не допустить завладение ими, полицейские обследовали город и изъяли все найденное оружие. Об этом сообщили в Общественном совете при УМВД донской столицы.

Правоохранители обнаружили патроны, пулеметные ленты, ручной пулемет Калашникова, гранатометы, автоматы Калашникова, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины. Кроме того, бойцы оставили бронетранспортер и автомобиль «УАЗ Патриот». Все это было изъято.

Как рассказали в Общественном совете, в день мятежа полицейские охраняли территорию, прилегающую к местам массового скопления людей. Чтобы обеспечить порядок, улица Пушкинская и проспект Буденновский были перекрыты. На въездах и внутри города были обнаружены противотанковые мины — к этим территориям не допускали жителей и технику.

Всего, за период времени с 23 июня по 24 июня, было отработано 1504 сообщений от граждан.

Напомним, 24 июня в Ростов прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и военная техника. Они находились в городе почти сутки. В ночь на 25 июня колонна покинула донскую столицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как военная техника и бойцы появились в центре и покинули город: хронология событий в Ростове-на-Дону

Публикуем последние новости о ситуации в Ростове 24 июня 2023. (Подробности)