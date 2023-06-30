В гараже нашли боеприпасы: Что известно о жителе Ростовской области, который поджег свою квартиру и покончил с собой

После происшествия правоохранители осмотрели гараж жильца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства происшествия, которое случилось 29 июня. Как сообщили в донском управлении МВД, по версии следствия, один из жильцов двухэтажного дома поджег свою квартиру, а потом покончил с собой. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о мужчине.

ЭВАКУИРОВАЛИ 40 ЧЕЛОВЕК

Напомним, крупный пожар в многоквартирном доме вспыхнул в четверг. На место прибыли 92 спасателя и 29 единиц техники. 40 жителей двухэтажки эвакуировали.

Площадь пожара достигла 250 кв. метров. Как выяснилось, загорелась всего одна квартира, но пламя перекинулось на кровлю здания. К двум часам дня пожар ликвидировали.

Позже в донском управлении МВД рассказали, что, по предварительным данным, квартиру поджег ее собственник — 45-летний мужчина. После этого он свел счеты с жизнью.

В ГАРАЖЕ НАШЛИ БОЕПРИПАСЫ

Правоохранители обследовали квартиру и гараж жильца. Найденное шокировало. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», дома мужчина хранил оружие, в гараже — боеприпасы.

— В гараже был целый схрон. Здесь при обыске обнаружили растяжку, несколько гранат, — рассказал собеседник издания.

Все найденное изъяли. Жителям ничего не угрожает.

«БЫЛ НЕЛЮДИМ»

Знакомые жильца говорят, что у него не было ни жены, ни детей. Мужчина почти ни с кем не общался — гостей у него видели крайне редко. При этом никто и не догадывался о том, что происходит в гараже и квартире соседа.

— Он всегда был замкнут, нелюдим. Но ничего подозрительного за ним не замечали, — рассказывают знакомые.

При этом, по данным источника, мужчина практически не общался даже с самыми близкими — родителями.

— Родители тоже не знали, что у сына на душе. Отношения у них были натянутые, — говорит собеседник.

Откуда у мужчины все эти опасные находки, неизвестно. Точные обстоятельства произошедшего установят правоохранительные органы.

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