«Он защищался!»: близкие 16-летнего подростка из Ростова, который ударил мужчину ножом, рассказали свою версию событий

После происшествия подростка доставили в отдел. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове полиция выясняет детали потасовки, которая произошла возле торгового центра в Западном микрорайоне. Ранее в донском управлении МВД сообщили, что 28 июня 16-летний подросток ранил мужчину ножом. После этого его задержали и доставили в отдел.

Ранее очевидцы сообщили, что юноша якобы набросился на автомобилиста после того, как тот попросил его не идти по дороге. «КП-Ростов-на-Дону» связалась с родным юноши. Бабушка школьника рассказала другую версию событий.

ПОДРОСТКИ ЗА СЛОВОМ В КАРМАН НЕ ПОЛЕЗЛИ

Как рассказала «Комсомолке» родственница, в тот день юноша гулял с друзьями. Подростки стояли на обочине дороги. Проезжающий мимо водитель в довольно резкой форме потребовал от них отойти в сторону. В этот момент между школьниками и автомобилистом завязался конфликт.

В какой-то момент на защиту автомобилиста встал 27-летний мужчина. По словам собеседницы, он схватил мальчика за шиворот и повалил на землю. После этого, утверждает она, школьник достал туристический нож и начал размахивать им во все стороны, чтобы защититься. Предварительно, в какой-то момент он случайно «полоснул» оппонента по лицу.

Как объяснила женщина, туристический нож подросток носил с собой для собственной безопасности.

- Пару лет назад его избили старшеклассники, - говорит она. - Тогда-то у него и появился туристический складной ножик. Он защищался!

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, все обстоятельства происшествия, в том числе и степень вреда потерпевшему, устанавливает полиция.

- По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в донском управлении МВД.

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