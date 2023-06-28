Убежал, но через час опомнился: что сказал на допросе житель Ростовской области, который зарезал соседа из-за шума

В Ростовской области мужчину убили за то, что он громко слушал музыку в подъезде Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шахтах Ростовской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего Николая (все имена изменены - прим. ред.). Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, мужчина снимал квартиру на четвертом этаже в доме на улице Делегатской. В Шахты Николай переехал из другого города. Мужчина жил один, трудился разнорабочим.

ПОСКАНДАЛИЛ С ЖЕНОЙ

Этажом выше квартиру снимал 34-летний Иван. Он переехал из Красного Сулина.

- Иван жил с гражданской женой и ее 14-летней дочерью, - рассказал источник издания.

В день, когда произошло убийство, Иван выпивал в своей квартире. На этой почве поскандалил с сожительницей - а после женщина выгнала его в подъезд. Видимо, чтобы не скучать, мужчина на всю громкость включил музыку на телефоне и начал шуметь на лестничной клетке.

НАПАЛ ПНРЯМО ВО ДВОРЕ

Шум помешал соседу снизу Николаю, который в это время отдыхал после тяжелой работы. Мужчина вышел в подъезд и потребовал от Ивана прекратить шуметь. Но тот и не собирался идти на уступки, а только возмутился.

Мужчины начали скандалить. Позже вышли из подъезда во двор и продолжили ссору уже на улице. В какой-то момент Николай пришел в бешенство. Он схватил ножи и несколько раз ударил соседа.

- Один из ударов пришелся в сердце, - сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону». – Ивана забрали медики, но он умер в карете скорой помощи.

САМ ПРИШЕЛ В ПОЛИЦИЮ

Николай после расправы скрылся с места происшествия - прыгнул в машину и уехал. Правда уже через час сам явился в отдел полиции. Судя по всему, мужчина осознал, что натворил, и решил не прятаться.

Мужчину задержали и повели на допрос. Но Николай наотрез отказался отвечать на вопросы.

- Он сказал, что очень плохо себя чувствует, и у него нет сил говорить, - добавил источник.

Правда плохое самочувствие не отвело от Николая подозрений. Его отправили в следственный изолятор.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает вину шахтинца, он может сесть в тюрьму на срок до двадцати лет.

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