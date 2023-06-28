Убежал, но через час опомнился: что сказал на допросе житель Ростовской области, который зарезал соседа из-за шума

В Ростовской области мужчину убили за то, что он громко слушал музыку в подъезде
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Шахтах Ростовской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего Николая (все имена изменены - прим. ред.). Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, мужчина снимал квартиру на четвертом этаже в доме на улице Делегатской. В Шахты Николай переехал из другого города. Мужчина жил один, трудился разнорабочим.
ПОСКАНДАЛИЛ С ЖЕНОЙ
Этажом выше квартиру снимал 34-летний Иван. Он переехал из Красного Сулина.
- Иван жил с гражданской женой и ее 14-летней дочерью, - рассказал источник издания.
В день, когда произошло убийство, Иван выпивал в своей квартире. На этой почве поскандалил с сожительницей - а после женщина выгнала его в подъезд. Видимо, чтобы не скучать, мужчина на всю громкость включил музыку на телефоне и начал шуметь на лестничной клетке.
НАПАЛ ПНРЯМО ВО ДВОРЕ
Шум помешал соседу снизу Николаю, который в это время отдыхал после тяжелой работы. Мужчина вышел в подъезд и потребовал от Ивана прекратить шуметь. Но тот и не собирался идти на уступки, а только возмутился.
Мужчины начали скандалить. Позже вышли из подъезда во двор и продолжили ссору уже на улице. В какой-то момент Николай пришел в бешенство. Он схватил ножи и несколько раз ударил соседа.
- Один из ударов пришелся в сердце, - сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону». – Ивана забрали медики, но он умер в карете скорой помощи.
САМ ПРИШЕЛ В ПОЛИЦИЮ
Николай после расправы скрылся с места происшествия - прыгнул в машину и уехал. Правда уже через час сам явился в отдел полиции. Судя по всему, мужчина осознал, что натворил, и решил не прятаться.
Мужчину задержали и повели на допрос. Но Николай наотрез отказался отвечать на вопросы.
- Он сказал, что очень плохо себя чувствует, и у него нет сил говорить, - добавил источник.
Правда плохое самочувствие не отвело от Николая подозрений. Его отправили в следственный изолятор.
В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает вину шахтинца, он может сесть в тюрьму на срок до двадцати лет.
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